Da Lanciano, in provincia di Chieti Visco: "Tempi difficili per l'economia, attenzione ai prezzi e alla loro discesa" "Se continuano a scendere, rischio deflazione" segnala il governatore di Bankitalia

Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è intervenuto a Lanciano, in provincia di Chieti, all'evento "le giornate dell'economia Marcello De Cecco". Attenzione ai prezzi e alla loro discesa. Questo l'avvertimento dato da Visco. "L'economia è problematica, noi viviamo tempi difficili dove i prezzi potrebbero scendere e se scendono troppo potremmo andare in deflazione - il contrario dell'inflazione - con effetti sui debiti pubblici".Oltre il tema dell'economia, il presidente ha parlato anche di politica, argomento che "non può fare a meno dell'approfondimento, non si può parlare senza sapere di cosa si parla". Visco ha anche ricordato la figura del banchiere ed economista Raffaele Mattioli - nato a fine '800 proprio in Abruzzo, a Vasto - e del suo impegno nella promozione e diffusione della cultura umanistica.Ma anche una critica a quegli economisti che vogliono abolire il liceo classico: "Magari il ritardodell'Italia nella tecnologia e la digitalizzazione fosse colpa sua". Si tratta di "un falso problema" e anzi, come insegna proprio l'esperienza di Mattioli, "mettere assieme la cultura umanistica, la storia e le scienze" è utile.