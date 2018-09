Media, il Presidente turco ha consegnato lista 'terroristi' Visita di Erdogan in Germania, Dundar rinuncia alla conferenza stampa La visita di Stato è stata preceduta e accompagnata da numerose polemiche e vibranti critiche: numerose le richieste, anche da parte di Amnesty International e di Reporter senza frontiere, di affrontare apertamente il tema della violazione dei diritti umani in Turchia

Condividi

Il giornalista turco Can Dundar ha rinunciato a partecipare alla conferenza stampa di Angela Merkel e Recep Tayyip Erdogan. "Ho deciso di non partecipare", ha spiegato, secondo la Dpa. Erdogan aveva minacciato di disdire laconferenza, se il giornalista, che vive in esilio a Berlino, avesse partecipato, come annunciato nei giorni scorsi.Il presidente della Repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ricevuto al Castello Bellevue il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La visita di Stato di Erdogan in Germania è stata preceduta e accompagnata da numerose polemiche e vibranti critiche: numerose le richieste, anche da parte di Amnesty International e di Reporter senza frontiere, di affrontare apertamente il tema della violazione dei diritti umani in Turchia. Ankara, come anticipato esplicitamente da Erdogan, punta invece ad una "normalizzazione" delle relazioni. Sono oltre tre milioni i turco-tedeschi in Germania: si tratta della più grande comunità di origine straniera presente nella Repubblica federale.Mentre si stanno preparando a Berlino diverse cortei di protesta, a cominciare da quello fissato a Potsdamer Platz alle 16 dove sono attese circa 10 mila persone, le autorità turche avrebbero consegnato alla cancelliera una lista di 69 persone accusate, a detta di Ankara, di connivenze o complicità con organizzazione terroristiche e che avrebbero trovato rifugio in Germania. La lista, in cui compaiono anche accademici e giornalisti, comprenderebbe anche gli indirizzi e fotografie delle persone indicate. Da parte tedesca non c'è stata finora nessuna conferma.Per stasera il presidente tedesco Steinmeier ha organizzato a Bellevue un banchetto in onore a Erdogan. Hanno già annunciato che non parteciperanno all'evento alcuni dei 120 invitati. Domani il presidente turco partirà alla volta di Colonia per partecipare all'inaugurazione della nuova grande moschea. Anche qui sono previste varie manifestazioni.