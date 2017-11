San Vito al Tagliamento Vittima di pedofilia dopo anni si vendica e accoltella un 48enne Ricoverato in ospedale, il presunto 'orco' è in gravi condizioni

Quando era minorenne era stato vittima di episodi di pedofilia. Anni dopo, un 23enne si è vendicato accoltellando il presunto 'orco'. E' accaduto a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.L'accoltellato è un 48enne, medico ed ex allenatore della squadra di calcio giovanile del luogo. Ora è ricoverato in ospedale in condizioni critiche.Il 23enne si è costituito ai carabinieri della Compagnia di Pordenone.Sulle identità delle persone coinvolte gli investigatori mantengono un riserbo totale proprio perché collegate a una precedente indagine per pedofilia che aveva portato alla misura degli arresti domiciliari per l'aggredito e in cui era coinvolto, come vittima, il suo aggressore odierno.L'accoltellamento è avvenuto nella casa dell'uomo: il ferito, poco prima di perdere conoscenza, è riuscito a indicare, al personale di soccorso e ai Carabinieri, l'identità del suo aggressore. Per questo motivo, prima ancora che si costituisse, i Carabinieri avevano concentrato le ricerche nella casa del giovane e nelle sue vicinanze.Il paziente è stato ricoverato d'urgenza nel reparto Terapia intensiva dell'ospedale di San Vito al Tagliamento: le condizioni critiche impediscono per il momento il trasferimento in una struttura maggiormente attrezzata.Il professionista - stando a quanto trapelato finora - alcuni anni fa aveva dato ospitalità al ragazzo fino a quando la madre del giovane lo aveva accusato di episodi di molestie sessuali verso il figlio.Il processo nei confronti del medico, che ha sempre respinto le accuse, è tuttora in corso.