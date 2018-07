Gnosis Ostaggio per un anno della setta di Manrique: giovane spagnola ritrovata nella giungla peruviana Patricia Aguilar, oggi diciannovenne, era fuggita dalla sua casa ad Elche, in Spagna, il 7 gennaio 2017, appena compiuta la maggiore età. Secondo le autorità peruviane, la ragazza è rimasta vittima della rete di una setta guidata dal peruviano Felix Steven Manrique, che è stato arrestato con l'accusa di tratta di esseri umani. Patricia ha una figlia di un mese

Patricia Aguilar con la figlia probabilmente avuta da Manrique

L'hanno ritrovata dopo oltre un anno e mezzo di ricerche, con una figlia di un mese tra le braccia, nella pericolosa giungla peruviana. La giovane spagnola Patricia Aguilar, oggi diciannovenne, era fuggita dalla sua casa ad Elche, in Spagna, il 7 gennaio 2017, appena compiuta la maggiore età. Secondo le autorità peruviane, citate da media locali, la ragazza è rimasta vittima della rete di una setta guidata dal peruviano Felix Steven Manrique, che è stato arrestato con l'accusa di tratta di esseri umani.Aguilar è stata localizzata durante l'operazione nella quale è stato catturato Manrique. La ragazza si trovava nel cuore della Valle del Apurimac, Ene e Mantaro Rios (Vraem), una delle zone più pericolose del Perù, controllata dai trafficanti di droga e dai rimanenti membri del gruppo terroristico Sendero Luminoso. Aguilar e sua figlia sono state salvate insieme ad altri quattro minori e altre due donne che facevano parte della setta. Erano tutti malnutriti e portavano segni di violenze.La famiglia di Patricia Aguilar aveva iniziato la ricerca della figlia immediatamente dopo la sua partenza, e aveva riferito che la giovane era caduta nelle mani della setta guidata da Manrique. La ragazza tuttavia è apparsa in diversi media locali, dichiarando di trovarsi con Manrique per sua volontà.Dopo il suo ritrovamento, Patricia è stata trasferita a Lima. Il padre, Alberto Aguilar, che si trovava già in Perù, ha dichiarato che la ragazza è stata "sequestrata psicologicamente". Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo El Pais, Aguilar è stata convinta da Manrique attraverso internet a fuggire in Perù e unirsi a lui. Il "guru" della setta, conosciuta come Gnosis, sostiene di essere stato scelto per ripopolare la Terra seguendo l'Apocalisse e mettendo insieme un harem di donne."Questo caso è iniziato a gennaio. A giugno sono state emesse misure di limitazione della libertà contro Manrique, e 10 giorni fa un gruppo di otto perone è stato inviato per localizzare e soccorrere le vittime", ha detto Josè Capa, capo del dipartimento peruviano contro il traffico di persone, parlando al giornale spagnolo. Ora la famiglia di Aguilar sta studiando un modo per far tornare la figlia in Spagna, in quanto per le autorità peruviane la figlia è una immigrata irregolare con una figlia di nazionalità peruviana.