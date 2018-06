Usa Vittoria At&t, ok giudice ad acquisto Time Warner Via libera senza condizioni. Schiaffo a Dipartimento Giustizia

Via libera senza condizioni all'acquisizione di Time Warner da parte di AT&T, lo stabilisce un giudice federale americano.Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva deciso a fine 2017 di opporsi a questa operazione da 85 miliardi di dollari, annunciata a fine 2016, giudicandola anticoncorrenziale. AT&T è il più grande operatore di servizi via cavo degli Stati Uniti e il secondo operatore di telefonia mobile, e Time Warner è un enorme gruppo di media che possiede, tra gli altri, HBO, Warner Film Studios e il canale di notizie della CNN.Il giudice Richard Leon ha detto che il governo degli Stati Uniti non è riuscito a soddisfare l'onere del più grande operatore di pay TV degli Stati Uniti e il gigante dei media Time Warner sarebbe stato danneggiato. Leon ha messo in guardia dal ritardare l'accordo con un ricorso che avrebbe causato danni irreparabili alle compagnie.