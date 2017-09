La scalata Vivendi, Mediaset-Fininvest chiedono 3 miliardi di danni

Tre miliardi di euro. A tanto ammontano nel complesso le richieste di risarcimento danni presentante da Mediaset e dal suo principale azionista Fininvest nei confronti della francese Vivendi per la rottura dell'accordo 'strategico' su Premium dell'aprile 2016 e per la scalata 'ostile' a Mediaset della fine dello stesso anno.

Il 9 giugno - scrive Vivendi nella trimestrale diffusa oggi - Mediaset, Rti e Fininvest hanno presentato un nuovo atto di citazione nei confronti della societa' che fa capo a Vincent Bollore' per ottenere il pagamento di danni e interessi per due miliardi a Mediaset e Rti, e per un miliardo a Fininvest per l'acquisizione di azioni Mediaset nel corso dell'ultimo trimestre del 2016.

"Secondo Mediaset, che ha richiesto l'unione di questa procedura con la prima (cioè l'atto depositato ad agosto 2016, ndr.), l'operazione costituirebbe una violazione della regolamentazione italiana sui media e un atto di concorrenza sleale". Il gruppo francese ha riferito che gli italiani hanno richiesto l'obbligo per Vivendi di "vendere le azioni Mediaset" acquisite alla fine del 2016.