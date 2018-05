Tredicesima tappa Giro, in Veneto un super Elia Viviani piazza il terzo acuto Dopo i due successi in Israele, nuovo sprint vincente dell'italiano che stavolta brucia Sam Bennett sul traguardo di Nervesa della Battaglia Quarto Sacha Modolo. Tutto immutato in classifica, con Yates sempre leader. In arrivo ora una frazione durissima: si sale sullo Zoncolan

Tappa piatta la tredicesima (Ferrara-Nervesa della Battaglia, 180km), per velocisti, ed è proprio uno sprint a decidere il trionfatore di giornata: dopo i due successi in Israele (Tel Aviv ed Eilat), arriva lo splendido terzo acuto in questo Giro di Elia Viviani che si riscatta alla grande e brucia l’irlandese Sam Bennett, vincitore ieri a Imola. Terza piazza per l’olandese Van Poppel che precede Sacha Modolo. Curiosità: Manuel Belletti e il francese Venturini, al settimo e ottavo posto ventiquattr’ore fa, anche oggi hanno chiuso esattamente nella stessa posizione. Non capita spesso un epilogo così in fotocopia.Tutto cristalizzato ovviamente in classifica generale: il britannico Simon Yates è sempre in maglia rosa con 47” di vantaggio su Dumoulin, 1’04” su Pinot e 1’18’ su Domenico Pozzovivo.Frazione come detto senza difficoltà altimetriche - a parte la salita non impossibile verso il Montello ai -25 (Gpm di quarta categoria) - caratterizzata dall’attacco dopo poche pedalate (km 9) di cinque corridori (Vendrame, Tonelli, Irizar, Marcato e Zhupa), riassorbiti però dal gruppo a 6 chilometri dallo striscione. Da lì, via al finale a tutta birra.“Viene sempre tutto esagerato: nei due giorni che non sono arrivato, tutti a dire che ero sparito... Tutte cazzate, conosciamo i nostri limiti ma abbiamo reagito bene". Elia Viviani commenta in modo polemico il suo terzo squillo al Giro, arrivato dopo un paio di tappe anonime che avevano permesso a Bennett di recuperare parte dello svantaggio nella classifica a punti. "La squadra è un punto di riferimento - spiega l'olimpionico veronese della Quick-Step Floors a Raisport -. Abbiamo passato giorni non facili, mi sono fatto rimontare 70 punti per la maglia ciclamino. Ieri abbiamo avuto problemi, in serata abbiamo celebrato con una birra e oggi siamo tornati alla grande. Ci sono anche momenti no, che però a me caricano. Il problema – conclude - è essere giudicati troppo superficialmente".Ora la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan (186km), frazione di montagna con un finale durissimo: inizia l’ora della verità.