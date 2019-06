Migliaia di segnalazioni da Torino a Palermo Vodafone down: black out della rete fissa e mobile in tutta Italia

In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un'ora il sito Down detector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8 mila, che si concentrano nelle città più grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo.

Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l'hashtag #vodafonedown è al numero uno tra i trending topics e scalza #RadioRadicale. Le lamentele riguardano i clienti privati e business. La compagnia non ha ancora fatto annunci in merito.

Codacons: indennizzi automatici per i malfunzionamenti

Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. A chiederli è il Codacons: "Migliaia di utenti non riescono a utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di Vodafone", spiega il presidente Carlo Rienzi. "Un disagio che può trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari. Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile e' stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo", conclude Rienzi.