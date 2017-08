Mercati Vola Fca, Milano maglia rosa

Condividi

di Michela Coricelli Chiusure positive per tutte le borse europee dopo una seduta di rialzi che si lascia alle spalle i cali della scorsa settimana. Alla vigilia della festività del 15 agosto, Milano è la migliore e chiude a +1,72%. Londra (+0,60%), Parigi (+1,20%) e Francoforte (+1,26%) domani saranno invece normalmente aperte.Nel frattempo Wall Street prosegue in rialzo con il Dow Jones a +0,66% e il Nasdaq in rialzo di oltre un punto.A Piazza Affari ha brillato tutto il giorno il titolo Fiat Chrysler, dopo le indiscrezioni di Automotive News secondo cui si sarebbe fatto più insistente l'interesse di gruppi automobilistici cinesi per l'acquisizione della società: il titolo vola e chiude a +8,15%. Exor guadagna invece il 4,20%. Bene anche altri industriali e i titoli bancari, in particolare Ubi a +3,23%.Euro in frenata, si scambia a 1,1787 contro il dollaro.