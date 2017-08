Mercati Vola Fca, Piazza Affari in rialzo

di Michela Coricelli Apertura positiva per Wall Street, con il Dow Jones a + 0,60% e il Nasdaq che corre subito a +0,90%.Un avvio di seduta che consolida e migliora l'andamento delle piazze europee, già in rialzo: Milano guadagna un punto e mezzo percentuale, Francoforte e Parigi oltre un punto e Londra supera il mezzo punto.A Piazza Affari protagonista indiscusso della seduta il titolo Fca dopo i rumors sull'interesse del colosso cinese Great Wall per l'ex Lingotto. Alle 15,35 il titolo Fiat Chrysler vola a +7,64%.Bene anche Exor a +4,10% e i titoli bancari come Ubi e Unicredit con rialzi di oltre due punti.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 160 punti base con il rendimento del nostro decennale al 2,01%.L'euro perde qualche posizione e si scambia a 1,1786 contro il dollaro. Oro in calo a 1.280 dollari l'oncia.