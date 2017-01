MONDO

Nuova grana per la Casa automobilistica Con il cruise control inserito la macchina non frena: in Cina Volkswagen richiama 50mila auto Si tratta prevalentemente di modelli di New Beetle e Golf Variant, ha fatto sapere l'Authority. Non è la prima volta che la Casa automobilistica tedesca è stata costretta a richiamare veicoli dal Paese asiatico. E' già successo nel 2013 e 2014

Antitrust, sanzione alla Volkswagen da 5 mln per il dieselgate La Volkswagen pagherà 10 miliardi di dollari per lo scandalo delle emissioni dei motori diesel Condividi Volkswagen ritirerà dal mercato cinese circa 50 mila vetture che hanno problemi al sistema di frenata. Lo ha reso noto l'autorità cinese che si occupa del controllo di qualità del mercato. Si tratta prevalentemente di modelli di New Beetle e Golf Variant, ha fatto sapere l'Authority.



Il problema consisterebbe in un pezzo difettoso che impedisce la frenata quando si attiva la funzione di controllo della velocità dell'auto. Il richiamo delle vetture inizierà il prossimo 6 febbraio.



