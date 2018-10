Giappone Volley, Mondiali femminili: Italia batte Russia e vola a Final Six

L'Italia batte la Russia e accede alle Final Six dei Mondiali di volley femminili. Con un turno d’anticipo la nazionale azzurra si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al mondo.L’ottavo successo consecutivo, ottenuto per 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22) contro la Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l’aritmetica qualificazione alla terza fase della rassegna iridata in programma dal 14 al 16 ottobre a Nagoya.Domani nell’ultimo match della seconda fase le azzurre affronteranno gli Stati Uniti, con l’obiettivo di chiudere al primo posto la Pool F.