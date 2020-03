L'emergenza sanitaria Von der Leyen: condividere mascherine in Europa, limiti all'esportazione extra Ue La presidente della Commissione europea: bandi a export verso Paesi membri sono nefasti. Scrive su Twitter il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni: l'autarchia non ci libererà dal virus

Condividi

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2020

Non sarà l’autarchia a liberarci dal #coronavirus Non saranno le frontiere a tenerlo lontano. Più logistica europea e più trasporti transfrontalieri per il materiale sanitario, più collaborazione medica tra paesi per vincere la battaglia comune. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) March 15, 2020

"Dobbiamo condividere il materiale protettivo", come le mascherine, "all'interno dell'Unione europea" per combattere l'epidemia di coronavirus. "I divieti nazionali di vendita ad altri Paesi europei sono nefasti. Nessuno Stato può produrre da solo ciò di cui ha bisogno. Oggi è l'Italia che ha bisogno rapidamente di grandi quantità di questo materiale medico, ma fra qualche settimana saranno altri Paesi". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter.Per combattere l'epidemia di coronavirus, l'Unione europea limita inoltre l'esportazione di materiale di protezione come le mascherine, ha spiegato von der Leyen. "Oggi abbiamo adottato un sistema di autorizzazione delle esportazioni fuori dall'Ue, che dovranno quindi essere autorizzate dai governi europei. Ciò è necessario perché abbiamo bisogno di questo materiale per i nostri sistemi sanitari"."Non sarà l’autarchia a liberarci dal #coronavirus. Non saranno le frontiere a tenerlo lontano. Più logistica europea e più trasporti transfrontalieri per il materiale sanitario, più collaborazione medica tra paesi per vincere la battaglia comune". Lo scrive su Twitter il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni.