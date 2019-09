La nuova Commissione europea Von der Leyen presenta la squadra: Gentiloni commissario all'Economia La presidente dell'esecutivo europeo: "Voglio una Commissione flessibile, agile e moderna. Presento una squadra equilibrata"

Je salue la @EU_Commission désignée par @vonderleyen - politique, équilibrée et paritaire pour la première fois. Mon successeur désigné @PaoloGentiloni est un ami et un excellent choix. Il saura porter les valeurs et les idées de la famille social-démocrate — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) September 10, 2019

Paolo Gentiloni sarà commissario europeo agli Affari economici e monetari. Lo ha annunciato la presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha presentato la sua squadra a Bruxelles. Gentiloni è il primo italiano a ricoprire tale carica."Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte". Lo ha detto la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile", ha aggiunto. "Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime settimane, molto gentilmente ha messo a disposizione la sua equipe e oggi la sua sala stampa. Lo conosco da quando sono entrata in politica in politica e ho molto imparato da lui ed è un onore succedergli", dice poi Ursula von der Leyen.Il socialista olandese Frans Timmermans "sarà vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, che deve essere il marchio di fabbrica europeo", annuncia la presidente eletta della Commissione europea. La liberale danese, Margrethe Vestager sarà vice presidente esecutiva per il digitale. Vestager sarà anche commissaria per la Concorrenza. Con Valdis Dombrovskis saranno i vicepresidenti esecutivi."Tutti i commissari dovranno recarsi negli stati membri nella prima parte del loro mandato", ha detto Ursula von der Leyen."Il mio successore designato" come commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni "è un amico ed una scelta eccellente, saprà portare i valori e le idee della famiglia socialdemocratica". Così su Twitter il commissario uscente agli Affari economici e monetari, il francese Pierre Moscovici, che ha definito quella presentata dalla presidente eletta Ursula von der Leyen "una Commissione politica, equilibrata e per la prima volta paritaria".