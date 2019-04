A Bagheria e Aci Castello sfida vinta al primo turno da candidati centrosinistra Voto in Sicilia: al ballottaggio cinque comuni su sette Affluenza in calo al 59,6 per cento. Ballottaggi a Caltanissetta e Castelvetrano. Salvini commenta: grazie siciliani, voglia di cambiamento

Condividi

Nei 34 Comuni della Sicilia chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni, il centrodestra è in vantaggio. Chiuse le urne alle 23 del 28 aprile, gli occhi sono puntati sull'unico capoluogo di provincia, Caltanissetta, e sugli altri grandi centri sopra i 15mila abitanti come Monreale, Bagheria, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Gela e Motta Sant'Anastasia. Forte il calo di affluenza. Ha votato infatti il 56,86% (248.243) dei 436.567 elettori.



I DATI IN TEMPO REALE



Ballottaggi, cinque comuni su sette

Come a Bagheria (Pa) dove vince Filippo Tripoli col 46% sostenuto dal centrosinistra e da un pezzo di centrodestra, anche ad Aci Castello (Ct), 18.600 abitanti, la sfida elettorale si risolve al primo turno: vince le amministrative Carmelo Camillo Scandurra con il 53,74% (dato definitivo), appoggiato dal Pd e da liste civiche; dietro si piazza il candidato del centrodestra, Ignazia Clara Carbone con il 30,88%. Gli altri cinque comuni dove si è votato col maggioritario vanno al ballottaggio: Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Monreale.



A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto,andranno al ballottaggio Michele Giarratana (37% circa),appoggiato dal centrodestra, e Roberto Gambino (20%) del M5s;Oscar Aiello della Lega è quarto, dietro a Salvatore Messana delcentrosinistra.



A Castelvetrano, comune sciolto per mafia due anni fa, si sfideranno al ballottaggio Calogero Martire (29%) del centrodestra (senza Lega e FdI) e Enzo Alfano (28%) del M5s; si ferma attorno al 17% invece Pasquale Calamia, unico candidato col simbolo del Pd per il quale si è speso il segretario Nicola Zingaretti che aveva tenuto un comizio in piazza alla vigilia della Liberazione.



Sarà sfida al secondo turno tra Lucio Greco (37%) e Giuseppe Spata (31%) a Gela: il primo è sostenuto dall'alleanza tra il pezzo di Fi vicino a Gianfranco Miccichè e il Pd, il secondo è il candidato della Lega, appoggiato dal centrodestra e dai dissidenti di Fi; male il M5s, che aveva stravinto cinque anni fa, con il candidato Simone Morgana che si ferma al 14% (quarto).



A Monreale Alberto Arcidiacono (liste civiche e Diventerà bellissima) è al 24%, seguito da Pietro Capizzi,a ppoggiato da liste di centrosinistra. A Mazara del Vallo dopo alcune sezioni scrutinate è in vantaggio Salvatore Quinci (liste civiche), seguito da Nicolò La Grutta di M5s e Giorgio Randazzo appoggiato dalla Lega. Ad Aci Castello (Catania) è in vantaggio Carmelo Scandurra (liste civiche), seguito da Clara Carbone(Centrodestra).



M5s: Lega sempre dietro quando corriamo da soli

Soddisfazione, perché la Lega è stata battuta ovunque, a dimostrazione del fatto che quando non corre con il centrodestra è sempre dietro l'alleato: fonti M5s leggono così il risultato del test amministrativo siciliano. Nel dettaglio, i 5 stelle motivano la loro soddisfazione anche perché nelle Comunali isolane vanno al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia, Caltanissetta. Poi c'è un dato che va al di là dei numeri: il ballottaggio a Castelvetrano, Comune il cui valore simbolico sta nell'essere il paese di Matteo Messina Denaro, viene visto come dimostrazione di 'anticorpi' e coerenza sempre mostrata in fatto di legalità e lotta alla mafia. Tornando alle valutazioni più strettamente politiche, sono sempre le stesse fonti a far osservare che Gela e Bagheria non erano più guidate da sindaci M5s, rispettivamente da 4 e da 2 anni.



Salvini: grazie siciliani, voglia di cambiamento

"Grazie ai siciliani perché mi hanno regalato, ci hanno regalato, si sono regalati un'emozione, una voglia di cambiamento". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5 parland odei risultati in Sicilia del centrodestra "con la Lega al traino". "E' una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stato fantascienza. Vuol dire che quello che facciamo al governo piace dal Nord al Sud", ha sottolineato Salvini



FI, Gasparri: centrodestra c'è e FI ha ruolo chiave

"Positivi i risultati delle amministrative siciliane. I grillini vengono bocciati ovunque, in particolare dove avevano malamente amministrato dei comuni.La Lega non ha avuto lo sfondamento che sperava e la coalizione di centrodestra registra un ottimo risultato. In particolare voglio complimentarmi con il mio amico Giarratana che si classifica ampiamente primo a Caltanissetta dove potrà diventare al ballottaggio sindaco della città. Con il suo movimento e la sua lista ha guidato una coalizione di centrodestra che abbiamo sostenuto nella città nissena con convinzione e con grande stima. Il centrodestra c'è, dunque, e Forza Italia può svolgere in Sicilia e altrove un ruolo decisivo". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri.



Pd, Faraone: bene risultato candidati partito

"Il M5S se lo conosci lo eviti, perdono e non vanno nemmeno al ballottaggio laddove hanno governato negli ultimi 5 anni (Gela e Bagheria). Salvini, piazze piene urne vuote. È venuto in Sicilia a fare il gradasso e torna in padania con qualche selfie ma a mani vuote. Sui 7 comuni più grandi al voto, con il modello 'Civico' vinciamo o al primo turno o andiamo al ballottaggio con buone speranze di vittoria. Purtroppo non ce la facciamo a Castelvetrano e a Caltanissetta. Molto bene i nostri candidati nei piccoli comuni dove le esperienze civiche sono da sempre una regola. Buon lavoro a Domenico Venuti, riconfermato sindaco a Salemi e a Pippo Laccoto, nuovo sindaco di Brolo". Lo dice il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone, commentando i risultati delle comunali siciliane.