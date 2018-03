POLITICA

2018/03/05 08:51

Voto estero: Pd in vantaggio in Europa e Asia-Africa-Oceania, Cdx in testa in Nordamerica Per gli italiani all'estero sono riservati 12 deputati e 6 senatori

Condividi Lo scrutinio del voto degli italiani all'estero è in corso a Castelnuovo di Porto. Con un terzo dei Paesi scrutinati, il Pd è in vantaggio nelle circoscrizioni Europa e Asia-Africa-Oceania. La lista 'Salvini-Berlusconi-Meloni' è in testa in Nordamerica.



Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero) è in testa in Sudamerica. Gli italiani all'estero eleggono 12 deputati e sei senatori. Lo scrutinio del voto degli italiani all'estero è in corso a Castelnuovo di Porto. Con un terzo dei Paesi scrutinati, il Pd è in vantaggio nelle circoscrizioni Europa e Asia-Africa-Oceania. La lista 'Salvini-Berlusconi-Meloni' è in testa in Nordamerica.Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero) è in testa in Sudamerica. Gli italiani all'estero eleggono 12 deputati e sei senatori.

Condividi