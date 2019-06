Mercati Wall Street debole, corsa dell'oro

di Michela Coricelli Apertura debole per Wall Street, su cui pesano i timori degli investitori relativi alle tensioni internazionali in Medioriente e ai rapporti commerciali Usa-Cina. Il Dow Jones perde subito un quarto di punto e il Nasdaq quasi mezzo punto percentuale.Per le stesse preoccupazioni prosegue la corsa del bene rifugio per eccellenza, l'oro, ai massimi da 14 mesi. Nonostante una leggera frenata nelle ultime ore (l'oncia vale 1.3448 dollari), il trend si mantiene.L'andamento di New York non aiuta le borse europee, già deboli. Londra e Parigi cedono quasi mezzo punto, Francoforte qualcosa di più. Milano lima invece le perdite allo 0,08%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è in leggero calo a 257 punti base (rendimento 2,32%). L'euro si scambia a 1,1238 contro il dollaro.