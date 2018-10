Wall Street frena. Mercati in calo, ancora in tensione i BTP

di Sabrina ManfroiSeduta negativa per le borse europee ma anche per Wall Street in decisa frenata. Milano cede l'1,3%, Londra -1,35%, Parigi -0,95% e Francoforte retrocede dell'1,08%. A pesare il possibile aumento del costo del denaro negli Usa che ha spinto il rendimento sui titoli di stato americani al 3,2%, oltre alle incertezze sulla manovra economica italiana. Lo spread risale a 284 punti base, il tasso di interesse sui Btp decennali e' al 3,4%.Sul listino le vendite colpiscono industriali e bancari. Tra i peggiori Stm -4,9%, Saipem -4,38%, Banca Generali -3,34%, Intesa -3,07%. In rialzo Mediaset e Moncler.L'euro chiude poco sopra 1,15 sul dollaro.