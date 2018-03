Mercati Wall Street in altalena, borse europee contrastate

Condividi

di Paolo Gila L’andamento in doppia direzione di Wall Street nel pomeriggio, con il Dow Jones in calo di mezzo punto e il Nasdaq in progresso di altrettanto, ha influenzato le borse europee che hanno chiuso in ordine sparso.Francoforte ha guadagnato lo 0,58%, Parigi lo 0,04% e Milano lo 0,08%, con Londra invece in calo dello 0,13%.Penalizzati dalle vendite a Piazza Affari Telecom, Recordati, Tenaris e Buzzi. Ben apprezzate invece Italgas, Eni, Enel e Terna.Sul mercato dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,23 e 30.