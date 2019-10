Mercati Wall Street in calo, timori Usa-Cina

di Michela Coricelli Nonostante l'apertura negativa di Wall Street - con il Dow Jones a -0,41% e il Nasdaq a -0,38% - le borse europee proseguono la prima seduta della settimana in rialzo, dopo una partenza incerta.Milano guadagna lo 0,34% in linea con Londra, mentre Francoforte e Parigi segnano rialzi più modesti.I dati macro che confermano il rallentamento della Germania e la crescita congelata dell'Italia non incidono sui listini.Le borse guardano ad altri fattori. Soprattutto oltreoceano.Come dimostra la borsa di New York, sui mercati si avverte il timore per i prossimi incontri commerciali a Washington (10-11 ottobre) tra Usa e Cina. Pechino ha fatto sapere che al tavolo negoziale presenterà soloun'offerta limitata, che esclude impegni a riformare la politica industriale o i sussidi statali come richiesto dagli Stati Uniti.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 141 punti base. L'euro si scambia a 1,0993 contro il dollaro.