Mercati Wall Street in rialzo. Borse europee poco mosse

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo a Wall Street dopo il calo di ieri: DJ +1,39%, Nasdaq +1,60%. Si rafforzano gli indici europei, incerti per gran parte della seduta: Milano e Parigi si portano sopra la parità, Londra e Francoforte salgono di mezzo punto percentuale.Lo spread resta stabile, 215 punti base dopo che si è chiusa la terza giornata di collocamento del Btp Italia, con le richieste che hanno raggiunto i 12 miliardi di euro.A Piazza Affari realizzi su Ferragamo -6,5%, Telecom Itali, -6,2% , Banco Bpm -2,3% e Fca -2,3%, in luce Diasorin che balza del 4,5%.