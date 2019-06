Mercati Wall Street in rialzo, speranze Usa-Cina

di Michela Coricelli Wall Street rimbalza in avvio di seduta: il Dow Jones guadagna subito lo 0,36% e il Nasdaq lo 0,82%. Gli investitori tornano a sperare in un accordo tra Usa e Cina sulla guerra dei dazi.Le borse europee migliorano, ma sempre in un clima di grande cautela: Milano lima le perdite a -0,13%, Parigi è piatta, Londra debole ma positiva a +0,05% e Francoforte segna un rialzo dello 0,31%.A Milano corre il titolo Tenaris in rialzo del 3% circa, mentre Atlantia sconta i timori di possibili revisioni delle concessioni autostradali con un ribasso di oltre quattro punti.Spread in calo a 245 punti base (rendimento del decennale 2,13%) nel giorno dell'asta di Bot a sei mesi: sono stati collocati 6 miliardi di euro al tasso di -0,063%, in calo di 2 punti base rispetto al mese scorso. Solida la domanda (8,46 miliardi di euro).