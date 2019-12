Mercati Wall Street macina record, Europa contrastata

Condividi

di Paolo Gila Apertura ancora in rialzo per Wall Street, che insegue nuovi record storici. Il Dow Jones e il Nasdaq avanzano di un quarto di punto percentuale mentre in Europa l’andamento è in ordine sparso. Londra viaggia poco sopra la parità. Francoforte cresce dello 0,41%, Parigi guadagna lo 0,29% e Milano invece cede lo 0,51% appesantita dai bancari.Lo spread btp/bund è in calo a 164 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 41%. Euro in rafforzamento contro dollaro a quota 1,11 e 60.