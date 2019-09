Wall Street ottimista, miste le borse europee

di Sabrina Manfroi Partenza in rialzo per Wall Street, in controtendenza con l'Europa. Dow Jones apre +0,3%, il Nasdaq sale dello 0,4%. In ordine sparso i principali mercati europei, dove Francoforte e Milano sono sopra la parita', Parigi +0,22%, Londra cede lo 0,45% dopo che la Corte Suprema ha annullato la sospensione del Parlamento voluta dal premier Boris Johnson. Ancora in calo a Piazza Affari Fca -0,75%, dopo che la Corte di giustizia europea ha dato ragione all'antitrust Ue sulle tasse da pagare in Lussemburgo.Continua a perdere terreno la Juventus (-1,8%) dopo i dati di bilancio e l'annuncio dell'aumento di capitale da 300 milioni. Bene le utility, Terna e Italgas +2%, Hera + 2,28%.