Mercati Wall Street parte in rialzo Si rafforza l’Europa

di Sabrina Manfroi La Fed ha annunciato una nuova iniezione di credito per fornire 2.300 miliardi di dollari a sostegno dell'economia statunitense. Wall Street apre in rialzo, Nasdaq +0,7%, DJ + 1,22%.In Europa la giornata prosegue in attesa dell'Eurogruppo e della videoconferenza iniziata da poco tra i paesi dell’Opec. Gli indici sono positivi, Madrid e Francoforte le migliori, +1,85%, Milano sale dell'1,6%.Spread sotto i 190 punti dopo l’asta di Btp che ha visto i rendimenti salire. A Piazza Affari maglia rosa Fca, +5,5%.