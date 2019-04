Wall Street spinge l’Europa, Milano ai massimi da agosto

Condividi

di Marzio Quaglino Finisce bene una seduta partita all’insegna dell’incertezza. I dati statunitensi sull’occupazione, migliori del previsto, hanno fatto aprire Wall Street in rialzo. Un aiuto per le borse europee che hanno potuto chiudere con gl’indici sopra la parità. Milano ha segnato un finale a +0,24%. Positivo anche il bilancio settimanale superiore ai 2 punti percentuali e ancora meglio quello da inizio anno in crescita di quasi 19 punti percentuali.Sul listino in evidenza titoli come Tenaris (+3,01%) sostenuti dalla crescita del prezzo del greggio, mentre A2a cede un ulteriore 2,72% dopo i conti.Poco mosso lo spread con i Bund tedeschi a 247 punti base per effetto di un rendimento del Btp di riferimento al 2,47%. Numeri che coincidono in quanto il rendimento del decennale tedesco è zero.Sul valutario l’Euro fermo sui valori di ieri nei confronti del Dollaro con il cambio a quota 1,1218.