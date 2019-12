Mercati Wall Street verso nuovi record, ma Milano cede

di Paolo Gila La borsa americana viaggia verso i nuovi massimi, che ritocca di giorno in giorno. In concomitanza con le chiusure delle piazze europee, il Dow Jones cresce dello 0,23% e il Nasdaq dello 0,13%.Londra ha guadagnato lo 0,17%, Francoforte lo 0,27% e Parigi lo 0,13%. Solo Milano ha chiuso in perdita, dello 0,59% con vendite che hanno colpito soprattutto i bancari.Lo spread btp/bund è a 163 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 40%. In rafforzamento l’euro, scambiato a quota 1,11 e 65 contro dollaro.