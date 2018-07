Tennis Wimbledon, Federer eliminato nei quarti da Anderson Il sudafricano vince un match maratona 13-11 al quinto

Anderson a Wimbledon

Condividi

King Roger non ce l'ha fatta. Il fuoriclasse svizzero, testa di serie numero 1 e vincitore 8 volte a Wimbledon, ha perso nei quarti di finale dopo un match maratona contro il sudafricano Kevin Anderson (8).Federer era andato in vantaggio di due set, avendo vinto il primo 6-2 e il secondo al tie break (5). Poi il recupero del rivale, che si è imposto 7-5 (Roger ha sprecato un match ball quando era in vantaggio 5-4 sul servizio del sudafricano) 6-4 nelle due partite successive. Il quinto set, infinito, si conclude con la vittoria del gigante di Johannesburg per 13-11, dopo 4 ore e 17 minuti di gioco. In semifinale Anderson affronterà il vincente di Raonic (13)-Isner (9).In precedenza, Djokovic (12) aveva battuto il giapponese Nishikori (24) per 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Se la vedrà in semifinale contro il vincente di Del Potro (5)-Nadal (2).