Tennis Wimbledon: Federer supera il primo turno, fuori la Stephens Esordio positivo per Camila Giorgi

Esordio agevole per Roger Federer nel torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Lo svizzero, numero 2 del Mondo, ha superato il primo turno battendo in tre set il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4.Da segnalare subito una sorpresa nel tabellone femminile, con la sconfitta al primo turno di Sloane Stephens. L'americana, campionessa agli Us Open lo scorso anno e recente finalista al Roland Garros, si è fatta sorprendere dalla croata Donna Vekic che si è imposta con il punteggio di 6-1, 6-3.Esordio positivo e convincente per Camila Giorgi a Wimbledon. L'unica tennista azzurra in garanel main draw femminile ha superato la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 Wta e 21a testa di serie del seeding. La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, si è imposta col punteggio di 6-1 2-6 6-4.Tutto facile per la danese Caroline Wozniacki. La numero due del ranking e del seeding, reduce dal successo ad Eastbourne, ha liquidato per 6-0, 6-3, in appena 59 minuti, l’americana Varvara Lepchenko, numero 97 Wta. Ha fatto più fatica del previsto anche Venus Williams, numero 9 del ranking e del seeding, per sbarazzarsi della svedese Johanna Larsson, numero 57 Wta: la 38enne 5 volte regina di Wimbledon, capace ancora di arrivare in finale dodici mesi fa, si è imposta in rimonta per 6-7(3), 6-2, 6-1.