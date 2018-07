Tennis Wimbledon: Fognini ok, impresa di Berrettini Trionfo al quinto set di Berrettini (81 del ranking Atp), che ha superato in rimonta (perdeva due set a zero) lo statunitense Jack Sock, numero 15 del mondo e 18° favorito del tabellone

Dopo le buone notizie giunte ieri al termine della prima giornata di gare (con 4 italiani avanti), oggi a Wimbledon il bilancio degli azzurri è nuovamente positivo.Sui prati dell'All England Lown Tennis Club di Londra, hanno fatto un buon esordio nel tabellone principale del singolare maschile Fabio Fognini, Simone Bolelli e soprattuto un super Matteo Berrettini. Eliminati invece Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego.Il ligure Fognini, numero 16 della classifica mondiale e 19a testa di serie del tabellone, alla sua decima apparizione sui prati di Church Road, ha battuto il giapponese Taro Daniel, numero 87 Atp, col punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3. Il numero uno azzurro, dopo un avvio non semplice, a causa anche dell'erba più alta di quest'anno, ha ritrovato il suo miglior tennis. Ora, se il caldo dovesse continuare a imperversare su Londra, con temperature intorno ai 30 gradi, in molti scommettono che il veloce verde britannico possa trasformarsi in una specie di "erba battuta", favorendo di fatto i "toppatori" come Fognini. Prossimo avversario del ligure sarà il connazionale Bolelli. Il bolognese, numero 154 dell'ultimo ranking internazionale, in gara come lucky loser, ha sconfitto l'uruguaiano Pablo Cuevas (73 Atp) per 7-6 (5) 7-6 (6) 6-1. Un successo netto per il giocatore italiano, che si è messo finalmente alle spalle vari problemi fisici (soprattutto al polso) e che si presenta ora al derby con Fognini senza alcunché da perdere.Ha perso la fiducia che lo ha spinto fino alle semifinali al Roland Garros, invece, Cecchinato (29 del mondo). Il siciliano, che deve ancora dimostrare il suo valore sulle superfici veloci, ha ceduto di fronte all'australiano Alex De Minaur (80 Atp) col punteggio di 6-4 6-7 (6) 7-6 (5) 6-4. Un passo indietro per "Ceck", che ora si concentrerà sui prossimi impegni stagionali, sul duro. Saluta Londra, poi, il qualificato Sonego. Il giocatore piemontese, numero 121 del ranking internazionale, ripescato dalle qualificazioni al pari di Bolelli, si è arreso contro lo statunitense Taylor Fritz (68 del mondo) col punteggio di 3-6 6-3 6-2 6-2.E' stato un trionfo, al quinto set, infine, quello del romano Berrettini (81 del ranking Atp), che ha superato in rimonta (perdeva due set a zero) lo statunitense Jack Sock, numero 15 del mondo e 18° favorito del tabellone. Dopo due set persi al tie break, l'azzurro ha vinto le restanti tre frazioni per 6-4 7-5 6-2. Domani torneranno in scena, nei match di secondo turno, gli azzurri protagonisti della bella giornata di apertura, ovvero Camila Giorgi nel singolo donne e Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano in campo maschile.Oggi, parlando di big, hanno vinto e convinto Nadal, Djokovic, Del Potro e Alexander Zverev; mentre sono stati eliminati Goffin e soprattutto Thiem (finalista a Parigi), costretto al ritiro per problemi fisici. Bene anche Feliciano Lopez, il quale, oltre ad aver passato il primo ostacolo, ha superato King Roger in merito al numero di prove Slam giocate consecutivamente: lo spagnolo è arrivato a quota 66. Fra le donne, infine, avanzano Halep, Kerber, Muguruza, Barty e Konta; ko invece la francese Caroline Garcia, la ceca Petra Kvitova e Maria Sharapova. La russa, testa di serie numero 24, cede per 6-7(3) 7-6(3) 6-4 alla connazionale Vitalia Diatchenko, numero 132 del mondo.