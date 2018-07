Tennis Wimbledon, Giorgi sconfitta da Serena Williams nei quarti Buona partenza per l'azzurra che vince il primo set, ma poi prevale la rivale 6-4 al 3°

Giorgi sul centrale di Wimbledon

Sul centrale di Wimbledon l'azzurra Camila Giorgi sfiora l'impresa nei quarti di finale contro l'ex numero uno del mondo, la statunitense Serena Williams. Buona la partenza dell'italiana, che ha vinto il primo set 6-3 ma ha poi perso il secondo 3-6. Nel set decisivo prevale la statunitense per 6-4.La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, alla seconda presenza in carriera negli ottavi dello Slam inglese - a sei anni di distanza dalla prima, nel 2012, quando fu poi fermata da Aga Radwanska - aveva sconfitto ieri per 6-3 6-4, in poco meno di un'ora di gioco, la mancina russa Ekaterina Makarova, numero 35 del ranking mondiale, che a Wimbledon vanta i quarti nel 2014.La Giorgi è diventata così la quinta italiana nei quarti sui prati di Church Road dopo Lucia Valerio (1933), Laura Golarsa (1989), Silvia Farina (2003) e Francesca Schiavone (2009). Furono tutte sconfitte.E' stata Jelena Ostapenko a staccare per prima il pass per le semifinali di Wimbledon, seguita da Angelique Kerber che la sfiderà. La 21enne lettone accede alla sua prima semifinale a Wimbledon, lei che già dodici mesi fa era arrivata nei quarti prima di cedere a Venus Williams. Nei quarti stavolta Ostapenko, numero 12 del ranking e del seeding, ha battuto per 7-5, 6-4, in un'ora e 22 minuti di gioco, la slovacca Dominika Cibulkova, numero 33 Wta. "E' stato un match difficile -ha commentato- sono contenta per come ho giocato ma anche lei ha giocato molto benelottando fino all'ultimo. Non ho mai affrontato la Kerber: cercherò di riposare per essere preparata al meglio per la semifinale'', ha concluso la lettone che su questi prati ha vinto il titolo junior nel 2014.Alla tedesca Kerber sono serviti 7 match-point per aggiudicarsi un posto in semifinale sull'erba londinese, ma alla fine è riuscita a raggiungere la sua terza semifinale ai ''The Championships''. Nei quarti la tedesca, appena rientrata tra le top-ten ed undicesima del seeding, ha sconfitto per 6-3, 7-5, in un'ora e 29 minuti di partita, la russa Daria Kasatkina, numero 14 del ranking e del seeding. "Mi aspettavo una partita dura e così è stato -ha ammesso Kerber a fine match- abbiamo lottato punto a punto ed alla fine abbiamo giocato ad altissimo livello entrambe. Sui match-point? Cercavo di non pensare troppo a quelli sbagliati e di concentrarmi su quello successivo. Adesso voglio solo un bagno ghiacciato per recuperare''. Tra Kerber ed Ostapenko non ci sono precedenti.Nell'ultimo quarto, Goerges batte Bertens 6-1 al terzo. La tedesca giocherà la semifinale contro Serena Williams.Domani in campo i quarti maschili: nella parte alta del tabellone Federer (1)-Anderson (8) e Raonic (13)-Isner (9), nella parte bassa Djokovic (12)-Nishikori (24) e Del Potro (5)-Nadal (2).