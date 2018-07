Tennis Wimbledon, Giorgi conquista gli ottavi Sconfitta in tre set la ceca Siniakova

Bella prova di carattere di Camila Giorgi nel terzo turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Lawn Tennis.La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, dopo aver eliminato all’esordio la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 del ranking mondiale e 21a testa di serie, si è ripetuta contro la statunitense Madison Brengle, numero 108 Wta, e oggi ha battuto in rimonta per 3-6, 7-6(8), 6-2, dopo due ore e 38 minuti di battaglia, la ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta, approdata per la seconda volta in carriera al terzo turno dello Slam British.Fra Giorgi e il primo quarto di finale in uno Slam, ora c'è Ekaterina Makarova, che dopo aver eliminato Caroline Wozniacki, ha avuto la meglio su Lucie Safarova per 4-6 6-4 6-1.