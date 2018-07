Tennis Wimbledon, Super Giorgi, è ai quarti. Ora forse la Williams Battuta la mancina russa Ekaterina Makarova

Nove anni dopo Francesca Schiavone un'altra azzurra torna nei quarti di finale dei "The Championships". Camila Giorgi ha infatti centrato un posto tra le migliori otto a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Lawn Tennis.La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, alla seconda presenza in carriera negli ottavi dei "The Championships" - a sei anni di distanza dalla prima, nel 2012, quando fu poi fermata da Aga Radwanska - ha sconfitto per 6-3 6-4, in poco meno di un'ora di gioco, la mancina russa Ekaterina Makarova, numero 35 del ranking mondiale, che a Wimbledon vanta i quarti nel 2014.La Giorgi è diventata così la quinta italiana nei quarti sui prati di Church Road dopo Lucia Valerio (1933), Laura Golarsa (1989), Silvia Farina (2003) e - come detto - Francesca Schiavone (2009). Prossima avversaria per lei - martedì - la vincente della sfida tra la statunitense Serena Williams, numero 181 del ranking ma 25esima testa di serie (sette volte trionfatrice a Wimbledon), e la russa Evgeniya Rodina, numero 120 Wta, passata attraverso le qualificazioni.