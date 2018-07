Tennis Wimbledon: ancora Fededer, domina e vince su Lacko

Terza giornata, e prima interruzione per la pioggia, a Wimbledon, dove Roger Federer ha inaugurato il programma giornaliero con la solita ostentazione di elegante superiorità. Tutto facile per l'otto volte re dei Championships che, in meno di un'ora e mezzo, ha liquidato lo slovacco Lukas Lacko (6-4, 6-4, 6-1). Primo giocatore nell'Era Open a disputare 20 edizioni consecutive del più antico torneo di tennis, Federer conferma la propria straordinaria superiorità sui prati di Church road, migliorando contro il finalista di Eastbourne la striscia di set vinti consecutivamente (27). Nel terzo turno affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, n.64 del ranking mondiale, che si è imposto sul 39nne croato Ivo Karlovic, al termine di una vera maratona, con il punteggio di 6-7 (5), 3-6, 7-6 (4), 7-6 (4), 13-11.



Tra gli italiani, occasione persa per Paolo Lorenzi

Sconfitto dopo quasi tre ore dal francese Gael Monfils, n.44 del ranking mondiale, in 3-6, 6-3, 7-6 (5), 7-6 (3). "Il tie-break del terzo set è stato la chiave del match - le parole del 36enne senese -, se lo avessi vinto, la partita poteva girare dalla mia parte. Anche nel quarto ho avuto delle occasioni. Ho comunque giocato una discreta partita e i punti conquistati a Wimbledon mi servivano per essere sicuro di entrare in tabellone agli Us Open senza passare dalle qualificazioni".

E passa Camila Giorgi

Nel tabellone femminile spicca la vittoria dell'unica azzurra al via: Camila Giorgi, n. 52 al mondo, approda al terzo turno grazie al successo con un doppio 6-4 sulla statunitense Madison Brengle, n.108. "Oggi con il servizio mi sono aperta molto il campo - ha sottolineato Camila -, anche se in certi momenti facevo tutto io, vincenti ed errori. Ma sono stata molto solida nei momenti importanti e, quando dovevo, ho chiuso. E' questo l'aspetto più importante, al di là della vittoria". Tra le favorite proseguono a braccetto le sorelle Williams. Serena, che sogna di diventare la prima mamma a vincere Wimbledon dopo Evonne Goolagong (1980), in poco più di un'ora ha superato per 6-1, 6-4, la bulgara Viktoriya Tomova, n.135, passata attraverso le qualificazioni. Più sofferto il successo della sorella Venus, n.9 del ranking, che ha superato solo in rimonta la rumena Alexandra Dulgheru, n.141 Wta, (4-6, 6-0, 6-1), in due ore di gioco. Male Caroline Wozniacki, seconda favorita del seeding e reduce dal successo ad Eastbourne, eliminata dalla russa Ekaterina Makarova, n.35 (6-4, 1-6, 7-5).