Tennis Wimbledon di riposo, domani gli ottavi Camila Giorgi unica italiana in campo

Condividi

Giornata di riposo a Wimbledon. Come da tradizione, la prima domenica dei Championships non si gioca, nell'attesa del super-lunedì che proporrà 16 ottavi di finale.In campo anche Camila Giorgi, unica azzurra rimasta nei due tabelloni, che insegue il miglior risultato a Wimbledon, i quarti di finale. Contro la ceca Katerina Siniakova, la 26enne di Macerataha eguagliato il suo miglior risultato, gli ottavi, già raggiunti sei anni fa (quando venne eliminata da Aga Radwanska). Domani la attende la mancina russa Ekaterina Makarova, n. 35 del ranking mondiale, con la quale non ci sono precedenti. "Non cambierò mai il mio stile di gioco, anche se è mancina per me non cambia nulla", ha assicurato Camila.Gli altri ottavi femminili sono Hsieh-Cibulkova, Ostapenko (12)-Sasnovich, Van Uytvanck-Kasatkina (14), Kerber (11)-Bencic, Pliskova (7)-Bertens (20), Goerges (13)-Vekic, e S.Williams (25)-Rodina, la cui vincente affronterà nei quarti chi la spunta tra Giorgi e Makarova.Nel maschile il tabellone vede nella parte alta Federer (1)-Mannarino (22), Monfils-Anderson (8), McDonald-Raonic (13) e Isner (9)-Tsitsipas (31). Nella parte bassa scenderanno in campo Kachanov-Djokovic (12), Nishikori (24)-Gulbis, Del Potro (5)-Simon e Vesely (che ha eliminato negli ottavi Fognini in 4 set)-Nadal (2).