Al via il torneo più prestigioso Wimbledon: impresa di Fabbiano, eliminato Tsitsipas Avanti anche Seppi, eliminati Lorenzi, Arnaboldi e Giorgi

Thomas Fabbiano a Wimbledon (Ansa)

Impresa di Thomasal 1° turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grand Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. Il pugliese, numero 89 del mondo, sconfigge il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8-10), 6-3 in tre ore e 22 minuti.Il tennista pugliese aveva già avuto a disposizione due match point nel tie-break del quarto set, uno con il servizio e uno in risposta, ma Tsitsipas era stato pronto ad annullarli. All'inizio del quinto set, Fabbiano è riuscito a difendere il servizio annullando diverse palle break, superando così il momento più difficile dell'intera partita. Quando poi ha avuto l'occasione è riuscito a strappare il servizio all'avversario che ha chiuso la partita compiendo diversi errori gratuiti e due doppi falli, frutto anche del grande nervosismo accumulato durante tutto il match.Fabbiano, reduce dalla semifinale centrata sui prati di Eastbourne, affronterà al 2° turno il croato Ivo Karlovic, numero 80 del mondo, che ha superato Andrea. Il tennista croato ha vinto in tre set (6-4, 6-4, 7-6) in un'ora e 41 minuti di gioco. Il 31enne mancino di Cantù, numero 219 Atp, è stato piegato soprattutto dal devastante servizio di Karlovic, autore di 21 ace dall'alto dei suoi 211 centimetri d'altezzaPaolo, numero 106 del ranking Atp, ha perso al primo turno contro Daniil Medvedev, numero 13 Atp e 11° favorito del seeding, alla terza partecipazione al main draw. L'azzurro ha perso in tre set dopo due ore e undici minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 7-6 (2), 7-6 (2).Esordio positivo per Andreas, che si è sbarazzato in quattro set - 6-3 6-7(8) 6-1 6-2 - del cileno Nicolas Jarry. Il 35enne di Caldaro ha avuto un solo momento critico quando non ha sfruttato tre set-point nel tie-break della seconda frazione poi perso per 10 punti a 8. Al prossimo turno l'altoatesino affronterà l'argentino Guido Pella, numero 26 del ranking e del seeding, che ha superato il rumeno Marius Copil.Esordio positivo per Novak Djokovic e Kevin Anderson. Djokovic, numero 1 del mondo e campione in carica, ha battuto il tedesco Philipp Kohlschreiber in tre set con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-3. Il sudafricano Anderson, finalista lo scorso anno contro Djokovic, ha battuto il francese Pierre-Hugues Herbert sempre in tre set per 6-3, 6-4, 6-2.Alexander Zverev ko. Il tedesco, numero 5 del mondo e sesta testa di serie, cede al ceco Jiri Vesely, numero 124 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 in due ore e mezza di gioco.Esordio amaro per Camila: la 27enne di Macerata ha ceduto in due set all'ucraina Yastremska. Martedì toccherà invece all'altra azzurra in tabellone, Giulia Gatto-Monticone, che dovrà vedersela con Serena Williams.Giorgi, numero 42 del ranking mondiale, è stata battuta al primo turno per 63 63, in appena 67 minuti di gioco, all'ucraina Dayana Yastremska, 19 anni da compiere il prossimo 11 luglio, numero 35 Wta, una delle sei giocatrici che in questa stagione hanno già vinto più di un titolo. La 27enne di Macerata, rientrata proprio ad Eastbourne dopo tre mesi di stop per l'infortunio al polso, ha pagato cara la lunga assenza dalle competizioni anche perché aveva la pressione aggiuntiva di dover difendere i quarti raggiunti 12 mesi fa, quando fu fermata solo da Serena Williams in tre set.Prima sorpresa nel tabellone femminile. Naomi Osaka, numero due del seeding, è uscita di scena al primo turno contro la kazaka Yulia Putintseva, numero 39 del ranking Wta, in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-2 in un'ora e 37' di gioco.