Tennis Wimbledon: la favola di Fabbiano termina al 3° turno, vince Verdasco Sabato in campo Fognini e Berrettini

Fabbiano a Wimbledon

Si chiude al terzo turno la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista italiano, numero 89 del mondo, si è arreso al più esperto Fernando Verdasco.Il mancino spagnolo, numero 37, accede agli ottavi grazie alla vittoria in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6 (1), 6-4.Domani scenderanno in campo gli ultimi due italiani rimasti in gara: Fognini contro Sandgren e Berrettini contro Schwartzman.Ieri Berrettini aveva superato al terzo Baghdatis, mentre Fognini aveva impiegato 5 set per superare Fucsovics.