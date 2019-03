Il presidente cinese a Parigi Xi Jinping in Francia, accoglienza all'arco di trionfo. Poi faccia a faccia con Macron all'Eliseo Alla fine della cerimonia, Xi e Macron hanno percorso il lungo tappeto rosso in direzione degli Champs-Elysees

Xi Jinping ed Emmanuel Macron si sono incontrati oggi - nella prima uscita della parte ufficiale della visita del presidente cinese in Francia - all'Arco di trionfo per la prevista cerimonia militare al milite ignoto.

I due presidenti hanno ascoltato gli inni, poi hanno salutato le truppe schierate sulla piazza dell'etoile. Alla fine della cerimonia, Xi e Macron hanno percorso il lungo tappeto rosso in direzione degli Champs-Elysees per dirigersi verso l'Eliseo, dove i due capi di stato avranno un primo incontro.

Il presidente cinese è stato accolto, nel cortile della presidenza, dal capo dello Stato francese. Fra i due, una lunga stretta di mano, poi il via al colloquio privato. Successivamente, all'incontro saranno ammessi alcuni esponenti delle delegazioni per la firma dei contratti bilaterali che - secondo quanto si apprende all'Eliseo - sono "una decina".

Ue: incontro all'Eliseo importante per preparare il summit di aprile

L'incontro all'Eliseo di domani tra Xi Jinping, Macron,Merkel e Juncker è un meeting "molto importante, che arriva prima del summit Ue-Cina del 9 aprile". Lo dice il portavoce della commissione, Margaritis Schinas. "Tenere questo meeting in questo momento è una grande opportunità per convergere sulle principali questioni che saranno 'cristallizate' al summit".