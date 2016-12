Marina di Loano Yacht in fiamme a Savona: sono morti i tre rimasti intrappolati in cabina In salvo una donna di 51 anni. Tutti di nazionalità tedesca

Sono morte le tre persone date per dirsperse dopo che uno yacht che ha preso fuoco nella Marina di Loano, in provincia di Savona, intorno alle 6 di questa mattina. Lo riportano il Secolo XIX e il giornale locale Ivg.it. Dei quattro a bordo dell'imbarcazione solo una donna di 51 anni, di nazionalità tedesca, è riuscita a salvarsi ed è stata accompagnata in ospedale a Pietra Ligure in stato di choc, ma non in pericolo di vita. Da quanto si apprende, le vittime sono tutte tedesche e sono rimaste chiuse all'interno della cabina di prua. I soccorritori hanno cercato anche di tagliare lo scafo per liberarle, ma senza successo.Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso. I cadaveri delle tre persone decedute non sono ancora stati recuperati. I vigili del fuoco, vista l'intensità del rogo, sono intervenuti anche con il carro autoprotettori per la riserva d'aria e con una autobotte. L'imbarcazione andata a fuoco è uno yacht Maiora di 22 metri, denominato Southern Confort, e batte bandiera tedesca. L'imbarcazione faceva scalo nel porto turistico di Marina di Loano da un anno. Letteralmente distrutta, sta lentamente affondando.