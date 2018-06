Russia, come azionare un campanile da smartphone

Nella città di Gubkinskij, sul campanile della chiesa di San Nicola, è stato istallato il sistema “campanaro elettronico”. Questo permette di azionare il campanile a distanza da smartphone con un’app, anche in assenza del campanaro sul posto di lavoro.Nel sistema sono programmate 70 melodie delle scampanellate per la celebrazione delle messe ortodosse o per le festività religiose. Il campanaro, anche trovandosi a molti chilometri di distanza in un’altra città, può così azionare il campanile.