Colpito un hotel Yemen, raid aereo della coalizione saudita: decine di vittime, in maggioranza civili L'obiettivo era un campo militare dei ribelli sciiti Houthi

The #Saudis prevented us flying into #Yemen though we all had visas from the internationally recognised government. pic.twitter.com/fAY0oqzg57 — Orla Guerin (@OrlaGuerin) July 27, 2017

L'obiettivo dei raid aereo della coalizione a guida saudita era un campo militare dei ribelli sciiti Houthi ma - secondo quanto riporta Al Jazeera, citando la TV controllata dagli Houthi - la maggior parte delle 35 vittime sono civili. Fonti anonime dell'agenzia AP parlano però di un bilancio destinato a salire e si temono fino a 60 morti.Gli aerei della coalizione hanno colpito un hotel nel distretto di Arhab, a nord di Sana'a, la capitale dello Yemen, ora sotto il controllo dei ribelli sciiti HouthiQuella dello Yemen è una tragedia umanitaria in cui migliaia di persone hanno perso la vita. Il Paese ha visto una delle peggiori epidemie di colera del mondo, con 530 mila casi sospetti e 2 mila morti accertate. Milioni di persone sono alla fame e pochissimo di quanto sta succedendo riesce ad essere raccontato dai media.Una delle ragioni per cui la guerra nello Yemen non ha ottenuto l'attenzione mediatica che le spetterebbe è la difficoltà estrema che hanno i giornalisti ad entrare nel Paese. Alla giornalista Orla Guerin, corrispondente della BBC - per fare un esempio - è stato impedito di atterrare nonostante avesse tutti i permessi e fosse su un aereo delle Nazioni Unite. Successivamente è riuscita ad entrare nella città portuale di Aden, da dove ha mostrato in quali condizioni sono costretti a vivere gli yemeniti