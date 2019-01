Yemen, ribelli: possibili colloqui ad Amman su crisi economica

Immagine di repertorio

I colloqui sulla situazione economica dello Yemen, in crisi per la guerra, potrebbero tenersi nella capitale giordana Amman.Lo ha affermato il leader dei ribelli, Mohammed Ali al-Huthi, dopo aver incontrato oggi l'inviato dell'Onu, Martin Griffiths, col quale ha discusso della "preparazione della prossima sessione negoziale". Si tratterebbe, hanno poi specificato i ribelli Huthi in un comunicato, di colloqui limitati alla situazione economica, e non di negoziati di pace.Tuttavia, per dare sollievo alla grave crisi del Paese, sarebbe imprescindibile un riposizionamento delle forze ribelli da Hodeida, porto sul Mar Rosso cruciale per gli approvvigionamenti di cibo e per gli arrivi degli aiuti umanitari.