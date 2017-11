Zimbabwe, Cnn: Mugabe accetta di dimettersi, piena immunità per lui e sua moglie Intanto, il presidente dell'associazione dei veterani di guerra in Zimbabwe, Chris Mutsvangwa, ha annunciato in una conferenza stampa che chiederà "un ordine del tribunale per far dimettere Robert Mugabe"

Il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe ha accettato di dimettersi e ha già scritto la lettera. Lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina ai negoziati con i generali che hanno preso il potere ad Harare la settimana scorsa. Secondo i termini dell'accordo, Mugabe e sua moglie Grace otterrebbero la piena immunità.Intanto, il presidente dell'associazione dei veterani di guerra in Zimbabwe, Chris Mutsvangwa, ha annunciato in una conferenza stampa che chiederà "un ordine del tribunale per far dimettere Robert Mugabe". Lo riporta la Bbc. Il capo dei veterani dello Zimbabwe ha annunciato "nuove proteste di piazza" nei prossimi giorni. "Il tuo tempo finito", ha detto Mutsvangwa rivolgendosi a Mugabe. Ieri il presidente 93enne ha spiazzato tutti in un discorso trasmesso in diretta televisiva durante il quale non solo non ha annunciato le sue attese dimissioni, ma ha anche dichiarato di voler presiedere il congresso del partito a dicembre. Ieri lo stesso Zanu-PF aveva intimato a Mugabe di dimettersi entro oggi a mezzogiorno altrimenti si sarebbe dato il via all'impechment.Gli studenti universitari di Harare, capitale dello Zimbabwe, sono scesi in piazza per protestare contro le mancate dimissioni del presidente Robert Mugabe e hanno annunciato lo sciopero degli esami fino a quando il dittatore 93enne non se ne sar andato. Lo riporta la Bbc. Gli studenti chiedono anche che sia tolto a Grace Mugabe il dottorato in sociologia ottenuto in soli due mesi invece dei quattro anni previsti. (ANSA).