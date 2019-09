Il caso Zingaretti: "La Ocean Viking deve sbarcare senza se e senza ma"

Condividi

"Per me deve entrare senza se e senza ma" in un porto italiano.Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervistato da Giovanni Floris a "Dimartedi'", su La7, rispondendo a una domanda sulla nave della Ong Ocean Viking.La nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere è ancora in attesa con a bordo 84 sopravvissuti. Di questi, 34 sono stati salvati il 9 settembre dal veliero Josefa, ma la situazione sulla barca a vela della piccola ong tedesca Resqship, grande 14 metri, era diventata troppo pericolosa ed è stato necessario il trasbordo. Provengono da Nigeria, Senegal e Guinea, hanno alle spalle storie di recenti torture e privazioni. Tra loro anche 18 minori e 7 donne di cui in stato di gravidanza. Alla richiesta di un porto sicuro non hanno risposto né Italia né Malta.