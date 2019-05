L'opposizione Zingaretti: il Cdm? E' un thriller

"Ma c'è stato? Perché qui oramai è diventato un thriller". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Pescara, a proposito del Consiglio dei ministri, parlando a margine di un incontro elettorale all'Auditorium Flaiano."Anche qui purtroppo - ha proseguito - stanno giocando sulla pelle dei cittadini: uno voleva fare il decreto sulle famiglie, l'altro sulla sicurezza. Quello sulle famiglie non ha copertura economica perché non c'è un centesimo da metterci sopra. Quello sulla sicurezza non sono d'accordo e l'Italia aspetta. Mentre invece sulle famiglie bisognerebbe fare molto perché molte famiglie non fanno figli perché non arrivano a fine mese. Abbiamo detto assegno unico per ogni figlio per dare una mano, così come sulla sicurezza presidi nei quartieri, sostegno alla polizia hanno tagliato le risorse sulle forze dell'ordine e lo chiamano sicurezza per parlare a una paura delle persone che c'è, ma alla paura delle persone va risposto con la serietà e con gli atti. E invece si vedono in Cdm perché non sono d'accordo nulla. Questo è inaccettabile".E poi: "Di Maio deve smette di fare l'ipocrita e di continuare a criticare un ministro degli Interni, Salvini, che fa il ministro degli Interni grazie ai voti dei 5 stelle", ha aggiunto."Lui non può dire ogni giorno 'non va bene quello che fa Salvini' e poi dopo 12 minuti dire 'con noi Salvini farà il ministro altri quattro anni' perché questa è ipocrisia allo stato puro ed è cinismo contro gli italiani"."Di Maio l'altro ieri ha detto che 'è una vergogna che Salvini si sia alleato in Europa con i neonazisti': io aggiungo è una vergogna quando con i suoi voti in Parlamento gli permette di fare il ministro degli Interni della Repubblica italiana. Chi vota Di Maio e chi vota 5Stelle, e non lo dico io ma loro, vuole Salvini ministro altri quattro anni. Io credo invece che questo governo debba andare a casa, il ministro Salvini compreso".