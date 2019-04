"Salviamo l'Italia dai bugiardi" Zingaretti: gli italiani vogliono lavoro ma il governo aumenta l'Iva Il segretario del Pd attacca il governo gialloverde dopo le parole del ministro dell'Economia Tria su un probabile aumento dell'Iva

Condividi

"Gli Italiani hanno bisogno di lavoro, salari più alti, infrastrutture più moderne, più investimenti sulla scuola e conoscenza. Invece oggi il governo gialloverde conferma che l'unica cosa che aumenterà e l'Iva. Costruiamo un altra possibilità per salvare l'Italia dai bugiardi". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.E dall'opposizione Dem arriva l'attacco anche del deputato ed ex segretario Maurizio Martina: "Ora il ministro Tria ammette l'aumento dell'Iva. I fatti sono più forti della propaganda di Salvini e Di Maio. Con il loro governo più tasse, meno occupazione e l'Italia in recessione", scrive su Twitter.