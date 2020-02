La polemica politica Zingaretti: no al chiacchiericcio insopportabile, noi avanti per governare bene Il segretario del Pd: noi lontani dai sotterfugi di Palazzo, andremo avanti fin quando sarà possibile fare cose utili per gli italiani

"Credo che qualcuno agli italiani, e alle italiane, se continua così gli farà venire il mal di testa con questo chiacchiericcio insopportabile del quale non si capisce il fine". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, riferendosi alle mosse del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Noi - ha detto Zingaretti a margine di un colloquio pubblico con Roberto Gualtieri candidato alle suppletive a Roma - continuiamo a lavorare per riaccendere i motori dell'economia italiana, stando lontani dal chiacchiericcio e dai sotterfugi di Palazzo dei quali non se ne può francamente più"."Abbiamo qualche mese fa fatto un governo insieme perché proposto peraltro innanzitutto da alcune personalità politiche. Ora c'è solo una cosa da fare, governare bene con il cuore e con la testa". Quanto al voto di Renzi sulla giustizia, "noi andremo avanti fin quando sarà possibile fare cose utili agli italiani. Le valutazioni sulla maggioranza le deve prendere innanzitutto il Presidente del Consiglio, non una parte politica". Per il Pd "la priorità è il Patto per lo sviluppo e il lavoro, chiamiamo a raccolta le imprese, i sindacati, il mondo della scienza, dell'università, i giovani creativi che hanno idee e vedrete che la musica in questo Paese cambia".