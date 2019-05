Dopo il voto Zingaretti: rimessa in moto l'alternativa, per il Pd è una ripartenza Il segretario dem: "Gli italiani ci hanno aiutato a voltare pagina"

"La sfida delle europee ha rimesso in gioco l'alternativa" e il risultato del Pd è "il primo passo per la costruzione dell'alternativa, è la ripartenza". Lo ha detto Nicola Zingaretti. "Eravamo dati per spacciati, ai margini del gioco politico italiano, gli italiani ci hanno aiutato a voltare pagina", ha spiegato il segretario del Partito democratico, seconda forza politica dopo il sorpasso nei confronti del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee. "Da oggi siamo il pilastro non solo dell'opposizione ma anche dell'alternativa"."Dobbiamo continuare a scommettere sulla costruzione di una nuova alleanza di centrosinistra. La lista unitaria del Pd, Più Europa e Verdi insieme hanno il 28 per cento. Partiamo da qui". Poi: "Noi valutiamo il voto e la fiducia che ci è stata data come un segno di incoraggiamento alla fase di coraggioso rinnovamento del Pd che ci deve portare ad aprire già da prima dell'estate una coraggiosa fase di rigenerazione".Il Pd, grazie ad una crescita del 3,9% "omogenea" in tutta Italia, "è dopo la Lega il partito che cresce di più", ha sottolineato il leader dem in conferenza stampa al Nazareno.Zingaretti parla apertamente di alternativa al "governo Salvini". Poi: "Noi mettiamo al primo posto l'interesse dell'Italia. L'iter di formazione della commissione è delicato: sono io che rivolgo un appello a Salvini affinché l'Italia sia rappresentata al massimo livello e con personalità garanti della forza del nostro paese e che non ci facciano fare brutte figure"."In Europa l'attacco nazionalista è fallito. Ci sono i numeri per una grande alleanza tra forze che vogliono rinnovare e non picconare l'Europa", dice ancora il segretario del Pd. "La nostra delegazione sarà molto importante, la seconda dopo gli spagnoli" e di fronte a un "governo che rischia di metterci in posizione marginale difenderemo l'Italia rappresentandola al meglio nella nuova maggioranza che si formerà nelle istituzioni europee".