Festa dell'Unità a Ravenna Pd, Zingaretti: "Si volta pagina, finisce l'era del populismo" Il discorso di chiusura del segretario Dem

"Tra nemici non si governa per il bene dell'Italia. Dobbiamo cambiare passo. Abbiamo rifiutato l'idea di un altro contratto separato. Il premier lavora attorno a un programma condiviso". Così il segretario Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa nazionale dell'Unità. "A Conte chiediamo e daremo lealtà", ha sottolineato il segretario Dem. Che ci tiene ad annunciare: "Adesso in Italia si cambia tutto. Dietro di noi c'è una stagione che abbiamo pagato carissima, in particolare per l'economia". "Domani in Parlamento si volta pagina, finisce l'era del populismo, chiudiamo la stagione dell'odio e apriamo quella della politica della speranza", spiega dal palco della Festa nazionale Pd. "Lo dico alla destra: nessuno faccia il furbo", aggiunge il segretario dem, sottolineando la piena legittimità politica di una nuova maggioranza nata in Parlamento."L'Europa e il mondo ci guardavamo con sospetto. Tutto sembrava ipotecato. Lo spread alto minava fondi a scuola e welfare. Oggi torniamo a contare in Europa. Tutto questo non è avvenuto per caso ma perché nella politica è prevalso l'interesse del Paese". "Abbiamo combattuto tutti insieme, tutti con lo stesso obiettivo", rivendica il segretario dem."Gli anni '20 del nuovo Secolo siano quelli dell'elezione diretta del presidente degli Stati uniti d'Europa", dice Zingaretti nel discorso di chiusura della Festa Pd."Battiamoci affinché il nuovo decennio sia quello dei diritti della persona, respingendo la tentazione di tornare indietro", aggiunge il segretario dem."Non commettiamo errori che nel passato sono stati commessi", sottolinea Nicola Zingaretti a Ravenna. "Non rinunciamo mai a un'operazione di rigenerazione politica. Per noi si è chiuso un ciclo, una fase storica. Dovremo presso confrontarci per una nuova base programmatica dei democratici. Questa crisi di agosto è stata un momento di ripartenza", aggiunge il segretario Pd."Noi vogliamo politiche sulla sicurezza che non si basino sulla paura. Noi vogliamo una stagione di vere politiche dell'immigrazione, superare i trattati di Dublino e i decreti Sicurezza". Cosi' il segretario Pd, Nicola Zingaretti, nel corso dell'intervento conclusivo della Festa nazionale dell'Unità.