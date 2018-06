Roma ​A Fabrizio Frizzi il Premio Alberto Sordi alla memoria Evento della Fondazione dedicata al grande attore

Una serie di straordinarie storie di umanità. Come da tradizione, nel giorno del compleanno del grande attore romano, la Fondazione Alberto Sordi ha conferito oggi il Premio a lui intitolato, dedicandolo quest'anno a singoli individui, gruppi di volontariato, famiglie e figure professionali che si siano distinti per gesti di solidarietà specificatamente orientati agli anziani.L'evento, che si è svolto a Spazio Novecento a Roma, è stato condotto da Benedetta Rinaldi, giornalista Rai e volto di Unomattina, e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Sebastiano Somma, Alessandro Greco, Dario Salvatori e Fernando Muraca.Tra i momenti più toccanti, il Premio Alberto Sordi alla Memoria, dedicato a Fabrizio Frizzi, che dal 2012 è stato il conduttore ufficiale della manifestazione. A riceverlo è stato il fratello Fabio, Direttore d'orchestra e compositore. "Non ci sono parole adeguate ad esprimere quanta bellezza c'è nei gesti di tutti coloro che, lontano dai riflettori, con infinita dedizione, scelgono di darsi in pasto per gli altri", ha spiegato il direttore della Fondazione Alberto Sordi, Ciro Intino. "Quello che però si può esprimere è la gratitudine verso tutte queste realtà. Ciò che tocca nel profondo sono la solidarietà incondizionata, il senso di responsabilità nell'agire quotidiano, la capacità di essere d'esempio. Dai meno anziani che aiutano i più anziani a persone che lavorano sempresorridendo, da insegnanti intraprendenti a giovanissimi che si mettono in gioco, l'essere in relazione con e per l'altro è il filo rosso delle storie giunte sino a noi".La consegna del Premio è stata preceduta da un convegno dedicato ai nuovi modelli organizzativi e alle nuove forme di finanziamento dei servizi alla persona anziana, temi sui quali la Fondazione Alberto Sordi è da sempre attiva in attuazione della volontà del grande attore.